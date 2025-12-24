На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга выпустили из СИЗО

РЕН ТВ: в Петербурге обвиняемую в педофилии учительницу выпустили из СИЗО
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Петербурге школьную учительницу, которую обвиняют в педофилии, отпустили из СИЗО. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Суд заключил женщину под стражу до февраля 2026 года, однако теперь ее решили отпустить под подписку о невыезде. Отмечается, что до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об избрании учительнице меры пресечения.

Все случилось 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года дома у педагога. Предварительно, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков. Педагога задержали 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Женщина не признала свою вину.

Ранее обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала растление мальчиков шуткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами