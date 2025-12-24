Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга выпустили из СИЗО

В Петербурге школьную учительницу, которую обвиняют в педофилии, отпустили из СИЗО. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Суд заключил женщину под стражу до февраля 2026 года, однако теперь ее решили отпустить под подписку о невыезде. Отмечается, что до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос об избрании учительнице меры пресечения.

Все случилось 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года дома у педагога. Предварительно, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков. Педагога задержали 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Женщина не признала свою вину.

Ранее обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала растление мальчиков шуткой.