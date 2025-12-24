Литовские элиты готовят досрочные выборы президента и смену власти в стране, рассказал глава белорусского комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель, комментируя нагнетание Вильнюсом ситуации вокруг обстановки на белорусско-литовской границе. Его слова передает агентство БелТА.

«Ситуация накладывается на планы очень узкого круга лиц политического истеблишмента в Литве осуществить, как мы ее называем, операцию «Преемник»», — подчеркнул Тертель.

Клава КГБ уточнил, что в Литве «есть определенное лицо», которое «претендует на роль первого лица». Тертель убежден, что так называемый «преемник» заинтересован в ухудшении ситуации на белорусско-литовской границе для того, чтобы «создать лучшие условия для конкурентной борьбы». Он также добавил, что группа представителей литовского истеблишмента пытается создать проблемы для премьер-министра Инги Ругинене, чтобы подорвать ее возможные шансы занять президентский пост.

В то же время Тертель отметил, что некоторые представители правительства и парламента Литвы в настоящее время занимают конструктивную позицию по ситуации с метеозондами. «Они хотели бы нормальных, добрососедских отношений», — уточнил глава белорусской спецслужбы.

В качестве очередной причины нагнетания Вильнюсом истерии вокруг полетов метеозондов контрабандистов Тертель назвал желание Литвы получить дополнительные деньги от других стран Евросоюза. Он назвал это «черной завистью» Литвы к Польше, которая смогла добиться допфинансирования из-за ситуации на границе с Белоруссией.

Ранее Тертель рассказал, что в Белоруссии украинский сценарий смены власти невозможен.