В московском груминг-салоне изуродовали собаку популярной блогерши

Baza: в Москве грумеры отрезали хвост бишон-фризе и попытались скрыть это
Telegram-канал Baza

Собаку популярной блогерши изуродовали в московском груминг-салоне и попытались это скрыть. Об этом стало известно Baza.

По данным Telegram-канала, Кристина «Лялька», имеющая 393 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сдала свою собаку Джека породы бишон-фризе в популярный зоосалон «Грум Грумыч» на стрижку.

Однако процедура, обычно занимающая 2 часа, растянулась на 5 часов. В салоне задержку объяснили чрезмерной «игривостью» животного.

По словам владелицы, на самом деле грумеры пытались остановить сильное кровотечение из-за отрезанного у пса хвоста. После стрижки Кристина забрала собаку с висячим обрубком вместо хвоста, который позже ампутировали.

Блогерша потребовала от управляющего возмещения расходов на лечение, но компенсации не получила. В салоне отказались признать вину и пригласили собаку на бесплатные перевязки. Сейчас Джек продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Ранее в Москве грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке.

