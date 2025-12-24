На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский лыжник не смог принять участие в «Тур де Ски» в Европе

Россиянин Волков снялся с соревнований в «Тур де Ски» в Европе
Роман Кручинин/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что лыжник Сергей Волков досрочно завершил европейский тренировочный сбор и не примет участия в многодневке «Тур де Ски», которая стартует 28 декабря, передает «Матч ТВ».

«Обстоятельства так сложились. Сергей не будет участвовать в «Тур де Ски», поэтому он вернулся в Россию, он будет участвовать в этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке», — сказал Сорин. Соревнования запланированы на 27 и 28 декабря.

Главной причиной является отсутствие нейтрального статуса от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), который необходим для допуска к международным соревнованиям. Волков не вошел в список получивших разрешение.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Сорин рассказал о нехватке обслуживающего персонала для российских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе

