Путин в Кремле наградил выдающихся деятелей России

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям страны. Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени получила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Награждение совпало с 50-летним юбилеем дипломата. Также Путин отметил деятельность режиссера, народного артиста РСФСР Никиты Михалкова и вручил ему орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени награжден телеведущий Владимир Соловьев. Замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки получила орден Александра Невского.

24 декабря Марии Захаровой исполнилось 50 лет. Во время награждения Путин поздравил ее с днем рождения и назвал «голосом российской дипломатии». Ранее в этот же день президент направил Захаровой поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад официального представителя МИД РФ в решение ответственных задач дипломатии, а также «умение ярко вести острую полемику». Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья и всего самого доброго.

Захарова во время беседы с журналистами призналась, что узнала о телеграмме от Владимира Путина из СМИ. Кроме того, она назвала удивительным совпадением то, что ее пригласили на награждение в Кремль в день рождения.

Ранее Путин рассказал о влиянии Михалкова на россиян.