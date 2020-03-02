Специалисты предупредили об опасности вакцины COVID-19

Специалисты прокомментировали создание вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова заявила, что при использовании вакцины в качестве профилактики и на начальной стадии заболевания есть риск отрицательного эффекта. Дело в том, что если организм еще не начал выработку собственных антител, прививка может лишь усугубить ситуацию.

По ее мнению, более безопасным вариантом в данном случае является рекомбинантная вакцина, которая разрабатывается с помощью генной инженерии.

При этом руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что если вакцина сделана правильно, то наличие синдрома антителозависимого усиления инфекции учитывается. Современные технологии позволяют разрабатывать такие вакцины.

Волчков также поддержал идею рекомбинантной вакцины и добавил, что для лучшего эффекта она должна поступать в организм респираторным способом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

В данный момент заражению подверглись 89 710 человек. Умерли от коронавируса 3 055 человека, вылечились — 45 390.

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