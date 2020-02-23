ВКС России сообщили, что 12 лет следят за потерявшейся в космосе сумкой

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России следят за сумкой, которую 12 лет назад потеряла в космосе американский астронавт Хайдемари Стефанишен-Пайпер, передает »Звезда».

Специалисты центра отмечают, что ведется полный учет всех объектов космического мусора. Каждый из них отслеживается контролем космического пространства.

Стефанишен-Пайпер и ее напарник Стив Боуэн выходили в открытый космос в ноябре 2008 года. Сумка потерялась, пока женщина чистила инструменты от просочившейся из специального оборудования смазки.

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