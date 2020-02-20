Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», выводившей на орбиту военный спутник связи «Меридиан-М», мог завершиться аварией из-за недолива топлива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Двигатель третьей ступени ракеты недоработал несколько секунд из-за преждевременного окончания топлива, заявил источник. Он отметил, что избежать аварии удалось благодаря интеллектуальной системе управления разгонного блока «Фрегат», которой удалось компенсировать недовыведение ракетой.

По данным Министерства обороны России, выведение спутника на орбиту завершилось в штатном режиме.

Ранее запуск военного спутника связи «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был перенесен на февраль 2020 года из-за неполадок в кабельной сети третьей ступени «Союза».

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