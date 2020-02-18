Врач назвал привычку хрустеть пальцами опасной

Травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что привычка хрустеть пальцами и шеей может отправить суставы на «пенсию» раньше времени, сообщает радио Sputnik.

По его мнению, любители «похрустеть» не только раздражают окружающих, но и вредят сами себе. Такими действиями они разбалтывают свои суставы, что приводят к их быстрому износу.

«Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», — пригрозил врач.

Он уточнил, что эта привычка связана с напряжением в мышцах кистей или шеи. Терновой отметил, что если щелкать пальцами по 20 или 30 раз в день, то это уже скорее невроз.

«Это схоже с тем, как люди грызут ногти», — объяснил Терновой.

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