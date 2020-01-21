Фальков назначен министром науки и высшего образования

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

С 2018 года эту должность занимал Михаил Котюков.

Валерий Фальков ранее занимал должности ректора Тюменского государственного университета, а также являлся депутатом Тюменской областной Думы.

Кроме того, он является выпускником «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.