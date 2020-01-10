Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее политик неоднократно критиковал теорию и выражал сомнения, что человечество влияет на изменение климата.

Однако во время общения с журналистами в Белом доме он признался, что очень озабочен проблемами экологии.

«Я хочу чистейший воздух и чистейшую воду. Окружающая среда очень важна для меня», — сказал он.

Президент добавил, что не видит никакого обмана в теории глобального потепления.

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