Трамп передумал и признал теорию глобального потепления
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что ранее политик неоднократно критиковал теорию и выражал сомнения, что человечество влияет на изменение климата.
Однако во время общения с журналистами в Белом доме он признался, что очень озабочен проблемами экологии.
«Я хочу чистейший воздух и чистейшую воду. Окружающая среда очень важна для меня», — сказал он.
Президент добавил, что не видит никакого обмана в теории глобального потепления.
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