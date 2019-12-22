Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесли
close
Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М на ракете-носителе «Союз-2.1б» могут отложить на полгода, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
По его данным, запуск «Гонец-М» с космодрома «Плесецк» пройдет в конце 2020 года, а не в середине, как планировалось ранее.
Источник пояснил, что задержка не связана с готовностью спутников.
Стоит отметить, что в «Роскосмосе» не прокомментировали эту информацию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России в 2024 году