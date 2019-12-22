Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесли

Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М на ракете-носителе «Союз-2.1б» могут отложить на полгода, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, запуск «Гонец-М» с космодрома «Плесецк» пройдет в конце 2020 года, а не в середине, как планировалось ранее.

Источник пояснил, что задержка не связана с готовностью спутников.

Стоит отметить, что в «Роскосмосе» не прокомментировали эту информацию.

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