Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника. Об этом сообщает Focus.de.

По словам Фрилинга, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Гастроэнтеролог рекомендовал избегать простых и рафинированных сахаров, а также сократить в рационе выпечку, шоколад и мармелад.

Кроме того, он посоветовал ограничить потребление солонины, копчения, и колбасных изделий, так как они являются канцерогенными.

Фрилинг назвал также вредными для кишечника «плохие» жиры, которые содержатся в большом количестве в маргарине и майонезе.

При этом, защищают слизистую оболочку кишечника бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста.

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