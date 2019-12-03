Минобрнауки пригрозило разогнать диссовет Бауманки за закрытый режим

В Минобрнауки России пригрозили расформировать диссовет МГТУ имени Баумана в случае, если его заседание пройдет в закрытом режиме. Ранее в МГТУ имени Баумана «Газете.Ru» сообщили о недопуске журналистов на предстоящее заседание своего диссовета, где будет решаться вопрос о лишении кандидатской степени генерал-майора запаса, бывшего начальника Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск Алексея Коннова.

«Информацией о проведении заседания диссертационного совета Д 212.141.12, на котором будет рассматриваться заявление о лишении ученой степени Коннова Алексея Дмитриевича, в «закрытом режиме» Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников не располагает. В случае выявления данного факта на президиум научно-отраслевой сессии Президиума ВАК будет вынесен вопрос о целесообразности дальнейшего функционирования данного диссертационного совета», — заявили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

Заседание будет проводиться по заявлению сообщества «Диссернет», который обнаружил в диссертации Коннова масштабные заимствования из других работ. Диссертация «государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских вооруженных сил: социально-философский анализ» была защищена Конновым в этом же диссовете в январе 2011 года. «Ряд фрагментов совпадают с текстами других работ с точностью до замены «патриотизм» на «государственность», — утверждают в «Диссернете». Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093 диссертационные советы работают «в режиме гласности».

В пресс-службе вуза не смогли дать оперативный комментарий.