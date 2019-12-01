Власти Сингапура впервые разрешили применять препарат на основе марихуаны, пишут СМИ
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Власти Сингапура впервые разрешили применить для лечения эпилепсии препарат, который создан на основе марихуаны. Об этом сообщает Straits Times.
Препарат понадобился молодой девушке, которая невосприимчива к другим лекарствам.
В министерстве внутренних дел заявили, что врач больной обратился к представителям министерства здравоохранения Сингапура с просьбой ввезти в страну препарат.
Издание предполагает, что речь может идти о лекарстве, которое разрешили применять в США для лечения детской эпилепсии.
В Сингапуре действуют жесткие законы в отношение наркотиков. Так, за хранение даже небольшого количества запрещенного вещества грозит смертная казнь.