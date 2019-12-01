Власти Сингапура впервые разрешили применять препарат на основе марихуаны, пишут СМИ

Власти Сингапура впервые разрешили применить для лечения эпилепсии препарат, который создан на основе марихуаны. Об этом сообщает Straits Times.

Препарат понадобился молодой девушке, которая невосприимчива к другим лекарствам.

В министерстве внутренних дел заявили, что врач больной обратился к представителям министерства здравоохранения Сингапура с просьбой ввезти в страну препарат.

Издание предполагает, что речь может идти о лекарстве, которое разрешили применять в США для лечения детской эпилепсии.

В Сингапуре действуют жесткие законы в отношение наркотиков. Так, за хранение даже небольшого количества запрещенного вещества грозит смертная казнь.