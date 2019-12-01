Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
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Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал еще 7 июня. Документ вступил в силу 1 декабря 2019 года.
Так, за незаконный оборот препаратов предусмотрена статья 234 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ряд других статей. Нарушителям грозит наказание до трех лет лишения свободы.
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