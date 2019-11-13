Замгендиректора одного из ведущих предприятий Роскосмоса погиб в ДТП

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» Вадим Небога погиб в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель пресс-службы предприятия подтвердил гибель Небоги в аварии сегодня утром.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в Волжском районе. Легковой автомобиль не уступил дорогу грузовику, в результате чего произошло столкновение. Пассажир легкового авто погиб, а водитель — госпитализирован.

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