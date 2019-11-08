Названы пять повышающих риск смерти факторов
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Стали известны пять факторов, которые повышают риск смерти человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ГГО им. Воейкова — структурное подразделение Росгидромета.
Отмечается, что к таким факторам относятся плохое питание, высокий уровень сахара в крови, курение, повышенное кровяное давление.
При этом пятым по значимости фактором риска смертности считается загрязнение воздуха.
Уточняется, что это может уменьшать среднюю продолжительность жизни, производительность труда, а также негативно сказываться на демографии.
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