Названы пять повышающих риск смерти факторов

Стали известны пять факторов, которые повышают риск смерти человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ГГО им. Воейкова — структурное подразделение Росгидромета.

Отмечается, что к таким факторам относятся плохое питание, высокий уровень сахара в крови, курение, повышенное кровяное давление.

При этом пятым по значимости фактором риска смертности считается загрязнение воздуха.

Уточняется, что это может уменьшать среднюю продолжительность жизни, производительность труда, а также негативно сказываться на демографии.

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