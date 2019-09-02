Минобороны может достроить космодром Восточный

Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как отмечается, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки визита лидера страны на космодром.

Уточняется, что в ходе встречи будет обсуждаться вопрос строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара».

Кроме того, президент страны в ходе своего визита может решить вопрос относительно нынешнего подрядчика стройки.

Как подчеркивается, не было исключено, что подрядчиком космодрома может стать Минобороны.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.