Ученые назвали спасающий от депрессии продукт

Ученые назвали продукт, употребление которого помогает бороться с депрессией. Об этом сообщает Medical Xpress.

Согласно результатам исследования, ресвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре и косточках, помогает справиться с депрессией и тревогой.

По мнению ученых, этот антиоксидант не хуже медицинских препаратов помогает при борьбе с депрессивным состоянием.

Ранее сообщалось, что ученые назвали продукт, снижающий риск сердечных заболеваний.