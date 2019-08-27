Ученые предупредили об опасности чихать с прикрытыми ртом и носом

Ученые открыли смертельную опасность чихать с открытым ртом и носом. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о том, что скорость выдыхаемого воздуха в момент чихания может достигать 120 метров в секунду. Он отметил, что если при этом закрывать рот и нос, то слизь может попасть в слуховые трубы.

Специалист добавил, что это может привести к воспаление, которое называется евстахиит. Также неправильное чихание может привести к синуситу — воспаление слизистой оболочки пазух носа.

Кроме того, врач заявил, что особая опасность может грозить пожилым людям, а также страдающим от вегетососудистой дистонии, поскольку прикрытие рта и носа может привести к повышению внутричерепного давления. У чихающего также может пойти кровь из носа.

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