Названы вызывающие рак обстоятельства

Ученые выявили обстоятельства, которые в большинстве случаев предшествуют появлению онкологических заболеваний, передает РИА «Новости».

С возникновением заболевания связана болезнь такоцубо или «синдром разбитого сердца», заявили американские кардиологи.

Кардиомиопатия такоцубо — синдром сердечной недостаточности, которому предшествует сильное эмоциональное потрясение.

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

Ученые призвали не паниковать и обследоваться в случае пережитого сильного стресса.