Ученый объяснил наличие больших ягодиц у морской звезды на фото

Специалист по рыбам и беспозвоночным Нейт Джарос рассказал правду о фотографии морской звезды с «большими ягодицами», которая стала вирусной в твиттере. Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, речь идет о снимке, который пользователь Babyshoujo выложил в своем твиттере 30 июня. Автор фото отметил, что необычную звезду он нашел в калифорнийском океанариуме.

По словам специалиста, на самом деле это не ягодицы, а две из пяти конечностей морской звезды.

«На фото она двумя конечностями держится за камень, а остальные находятся в расслабленном состоянии. Так происходит, когда звезда ест», — пояснил Джарос.

Однако, несмотря на слова специалиста, многие пользователи Сети посчитали, что звезда напоминает Патрика из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» и сделали из фото мем.