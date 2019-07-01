Фонд Дятлова требует снова расследовать гибель группы

Фонд памяти группы Дятлова попросил возобновить расследование по факту их гибели, сообщает РИА «Новости».

Фонл передал сообщение в Следственный комитет РФ с просьбой возобновить следственные действия по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале.

О проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова ранее сообщила Генпрокуратура. СК РФ занялся этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших, а также интереса СМИ и общества.

На местности, где погибли туристы, проведут 9 экспертиз, для которых привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По словам ведомства, документов по делу 1959 года сохранилось достаточно.

Заявление о возобновлении дела было подписано членами группы памяти Дятлова, русским географическим обществом, родственниками погибших и исследователями.

Руководитель фонда Юрий Кунцевич сообщил, что СК должен дать ответ в течении месяца.