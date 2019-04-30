Ученые предсказали скорую потерю Плутоном атмосферы

Ученые считают, что в недалеком будущем карликовая планета Плутон может совсем лишиться своей атмосферы. Астроном из Университета Тасмании Эндрю Коул исследовал давление на поверхности Плутона, наблюдая за покрытием этой планетой далеких звезд. «Мы смогли построить сезонные модели Плутона и определить, как как он реагирует на изменения количества света, получаемого по мере движения вокруг Солнца, — пояснил Коул. – Мы обнаружили, что в дальней точке от Солнца, во время зимы в северном полушарии, азот в атмосфере замерзает».

Наблюдения показали, что за последние три десятилетия атмосферное давление на Плутоне выросло втрое, однако по мере дальнейшего удаления от Солнца атмосфера может полностью исчезнуть.

По прогнозам ученых, это может произойти уже к 2030 году. «Если атмосфера замерзнет, Плутон может стать ярче благодаря отражению солнечного света», — добавил ученый, который использовал для расчетов данные, полученные американской миссией New Horizons. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.