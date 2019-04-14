Умер лауреат Нобелевской премии по медицине

В США скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард в возрасте 93 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Рокфеллеровского университета, в котором Грингард работал с 1983 года.

По данным университета, ученый умер в субботу, 13 апреля. Президент учебного здания Ричард Лифтон отметил, что Грингард изменил понимание нейронауки.

Уточняется, что в 2000 году Грингард совместно с Эриком Кендэлом и Арвидом Карлссоном получил Нобелевскую премию. Ученые сделали открытие в области функционирования коры головного мозга, а также неврологических и психических заболеваний.