Рогозин назвал причины отказа от создания «Ангары-А3»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему корпорация отказалась от создания ракеты «Ангара-А3», сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произошло из-за схожих характеристик с носителем «Союз-5» («Иртыш»).

«Ангара-А3» — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5»,— отметил Рогозин.

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По его мнению, имеет смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой «Ангаре».

Ранее Рогозин резко и по-украински ответил на критику самолета Ту-204-300.