Названы основные симптомы развития подагры

Юлия Началова, 2018 год Globallookpress.com

Американские исследователи из клиники Майо назвали основные симптомы развития подагры. Об этом сообщает Mayo Clinic.

Они выяснили, что вероятность появления подагры в большинстве случаев заложена на генетическом уровне, однако гормональный сбой, воспалительный процесс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут способствовать ее появлению. По мнению исследователей, подагра чаще всего проявляется ночью.

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Первый ее симптом — сильная боль в суставах, которая может длиться более четырех часов. Боли возникают чаще всего в районе сустава большого пальца на ноге, а также в коленях, на запястьях и пальцев рук. Второй симптом болезни выражается в затяжном дискомфорте: несильная боль в суставах может длиться неделями, уточнили ученые.

Американские исследователи посоветовали меньше есть тяжелой белковой пищи, пить больше жидкости и не допускать появление лишнего веса.

Ранее певица Юлия Началова скончалась из-за осложнений в результате подагры.