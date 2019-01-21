Источник рассказал о графике полетов на МКС на 2019 год
График полетов российских космических кораблей на Международную космическую станцию (МКС) может быть утвержден в конце января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, график полетов грузовиков «Прогресс МС» и пилотируемых «Союзов МС» может быть согласован 24 января.
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Как отмечается, дата запуска «Союза МС-12», который должен отправиться к МКС 1 марта, может быть изменена.
Ранее СМИ рассказали об изменениях программы полетов к МКС.