Появились данные о сроке полета космонавта из ОАЭ на МКС

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Стала известна информация о сроках полета на Международную космическую станцию (МКС) космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), в котором проходят тренировку представители ОАЭ, Павла Власова.

По его словам, даты пока неизвестны.

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«Есть программа полетов, которая Роскосмосом утверждается на год, в этой части пока утверждения нет», — сказал Власов.

Он добавил, что сроки должны быть названы в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что источник рассказал об изменениях программы полетов к МКС.