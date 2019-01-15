Появились данные о сроке полета космонавта из ОАЭ на МКС
Стала известна информация о сроках полета на Международную космическую станцию (МКС) космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), в котором проходят тренировку представители ОАЭ, Павла Власова.
По его словам, даты пока неизвестны.
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«Есть программа полетов, которая Роскосмосом утверждается на год, в этой части пока утверждения нет», — сказал Власов.
Он добавил, что сроки должны быть названы в ближайшие две недели.
Ранее сообщалось, что источник рассказал об изменениях программы полетов к МКС.