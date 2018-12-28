Москвичи увидят в январе звездный дождь и лунное затмение

Жители Москвы смогут увидеть в январе два астрономических явления — звездный дождь и лунное затмение, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

Сообщается, что своих пиков астрономические явления достигнут 4 и 21 января.

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В московском планетарии пояснили, что звездный дождь — это метеорный поток Квадрантиды. В ночь на 4 января можно будет наблюдать до 120 падающих звезд в час без специального оптического оборудования при условии хорошей погоды.

Ранее москвичам посоветовали наблюдать пик звездопада Персеиды подальше от столицы.