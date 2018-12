Ученые рассказали об опасности газировки для почек

Чрезмерное употребление газировки не только является одной из главных причин ожирения, но также может привести к серьезным болезням почек. Об этом говорится в исследовании медиков, опубликованном в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Одна из авторов исследования Кейси Ребхольц из университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) отметила, что поводом для исследования послужил недостаток информации о том, как постоянное употребление сладких газированных напитков влияет на здоровье человека.

Реклама

Авторы статьи напомнили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является одной из главных причин ожирения. Также медики проследили за жизнью примерно трех тысяч афроамериканцев на протяжении последних 15 лет и пришли к выводу, что газировка может стать причиной проблем с почками: с ней столкнулись около 6% наблюдаемых. При этом те, кто часто пил газировку, на 61% чаще становились жертвами почечной недостаточности и хронической болезни почек.

Ранее сообщалось, что в «натуральном» йогурте оказалось больше сахара, чем в газировке.