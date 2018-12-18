Японские университеты годами заваливали девушек ради приема мужчин

Руководство двух японских университетов призналось, что систематически отдавало предпочтение поступающим на медицинские факультеты мужчинам, заваливая женщин. Соответствующую информацию университеты Дзюнтендо и Китасато разместили на своих сайтах.

В августе 2018 года стало известно, что Токийский университет годами менял результаты вступительных тестов у женщин так, чтобы доля поступивших составляла не более трети. После этого в Японии прошли проверки и в других учебных заведениях. Расследование показало, что в университете Дзюнтендо в 2017-2018 годах 117 абитуриентов, в том числе 74 женщины, были несправедливо не допущены ко второму этапу тестирования. Еще 47 женщинам и одному мужчине было отказано в поступлении после второго этапа, хотя оснований для этого не было.

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Такое отношение к женщинам руководство университета объяснило тем, что девушки на момент поступления более зрелы эмоционально, а их коммуникативные навыки развиты лучше, чем у юношей. Поэтому преподаватели таким образом хотели уравнять шансы.

Те, кто несправедливо не поступил в университет по итогам второго этапа тестирования, будут зачислены в 2019 году. Однако те, кто был отсеян на первом этапе, лишь получат обратно свой вступительный взнос — около $500.

Руководство университета Китасато призналось, что принимало юношей даже в том случае, если девушки получили более высокие баллы на экзаменах. Оба университета пообещали прекратить эту практику в 2019 году.