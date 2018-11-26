В Новой Зеландии на берег выбросились 145 китов-пилотов

На берегу Острова Стюарт в Новой Зеландии были найдены 145 мертвых гринд, или китов-пилотов, которые выбросились на берег. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Животные были обнаружены прохожим в субботу,24 ноября. Власти заявляют, что около половины животных уже были мертвы, остальных пришлось усыпить, поскольку спаси их не удалось бы.

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Сообщается, что неделю назад 12 карликовых китов и кашалотов также выбросились на берег в Новой Зеландии на Северном острове, четыре из них погибли. Есть вероятность, что оставшиеся восемь китов вернутся в свою среду обитания. 27 ноября группа волонтеров планирует выпустить китов в море.

Представители регионального департамента охраны природы заявили, что подобные случаи нередко происходят в Новой Зеландии. Однако обычно на берег выбрасываются киты-одиночки, а не целые стаи.

В марте этого года в Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов.