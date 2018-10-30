В США подросток едва не лишился яичка, свернув его на 260°

Шестнадцатилетний американец едва не остался без яичка после того, как оно перекрутилось на 260 градусов. О необычном медицинском случае врачи рассказали в журнале BMJ Case Reports.

Перекручивание яичек случается примерно у 6 мальчиков из 100 тыс. В большинстве случаев перекручивается лишь одно из них. За три месяца до того, как юноша попал в отделение неотложной помощи, у него была диагностирована паховая грыжа, однако особых беспокойств она не доставляла и не влияла на кровоток. Операцию было решено отложить, чтобы не пропускать занятия в школе.

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Когда пациент почувствовал боль в мошонке и обнаружил отек, он решил, что все дело в обострении грыжи. Однако в больнице во время УЗИ врачи обнаружили, что кровоснабжение яичек нарушено. Оказалось, что одно из них перекрутилось на 260°, что и привело к боли и отеку. Авторы работы отмечают, что если бы юноша отложил визит к врачу до следующего утра, яичко пришлось бы удалить — надежда спасти орган есть только в течение шести часов после перекручивания. Но благодаря своевременному обращению врачам удалось исправить ситуацию, сделав небольшой надрез на мошонке и через него перевернув яичко обратно.

Пациент почувствовал облегчение моментально, пишут врачи. Из больницы его выписали на следующий день. Авторы отмечают, что на кровоснабжении яичка действительно могла сказаться грыжа, но причиной перекручивания стала не она — чаще всего оно происходит во сне или при занятиях спортом.