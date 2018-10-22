Источник назвал дату первого после аварии пуска «Союза» к МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал дату первого после произошедшей 11 октября аварии пуска «Союза-ФГ» к Международной космической станции (МКС), передает РИА «Новости».

Как отметил источник, речь идет о запуске ракеты вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-10».

Реклама

По предварительной информации, пуск запланирован на 18 ноября.

Ранее источник назвал предварительные даты пусков к МКС. Отправка экспедиции намечена на 3 декабря, а возвращение нынешнего экипажа — на 20 декабря.