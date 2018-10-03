В NASA прокомментировали заявление Рогозина об отверстии в «Союзе»

В NASA прокомментировали заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что отверстие в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-09» не является производственным дефектом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

По мнению NASA, заявление Роскосмоса не обязательно означает, что данное отверстие является результатом злонамеренных действий.

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Как отмечается, NASA и Роскосмос продолжают расследование инцидента.

Ранее Рогозин рассказал о ходе расследования причин появления дыры в «Союзе».