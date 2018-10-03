NASA сообщило о неполадках с американским скафандром на МКС
На американском сегменте Международной космической станции возникли неполадки со скафандром EMU 3003. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.
По данным агентства, на скафандре произошла потеря информации при передаче первичными радиосредствами.
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Как отмечается, часть потерянных характеристик сигнала EMU 3003 были восстановлены.
Однако, в настоящее время не удалось установить причину потери связи.
Ранее сообщалось, что США предложили России выходить в космос в американских скафандрах.