Японский зонд прислал первое в истории видео с поверхности астероида

Спускаемые аппараты, высаженные японской станцией «Хаябуса-2» на поверхность астероида Рюгу, прислали на Землю новую порцию фотографий с его поверхности. На этих первых детальных фотографиях видна довольного грубая, покрытая большими булыжниками поверхность космического тела. Судя по присланным фотографиям, оба ровера, которые передвигаются по астероиду прыжками, «чувствуют» себя нормально и способны передавать изображение.

Также ровер под номером 1 прислал первое в истории видео с поверхности астероида – на кадрах, снятых неподвижной камерой, видно, как Солнце меняет свое положение. Видео, представляющее собой нарезку из 15 кадров, было сделано первым ровером 23 сентября в период 4.34-5.48 мск, то есть в течение чуть более часа.

Японский космический зонд «Хаябуса-2» в июне этого года достиг астероида Рюгу и впервые сделал его снимки с расстояния 40 км. Утром 21 сентября он приблизился к астероиду на 55 метров и выпустил к его поверхности контейнер MINERVA-II1 с двумя роботами-прыгунами, которые будут изучать его самостоятельно. В будущем на поверхность астероида отправится более тяжелый аппарат MASCON, а также будет проведен эксперимент по созданию ударного кратера и забора вылетевшего вещества. Возвращение на Землю взятых проб планируется на 2021 год.