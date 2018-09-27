Биологи объяснили, зачем тюлень избил каякера осьминогом

Ученые прокомментировали случай нападения тюленя на человека, во время которого он швырнул мертвого осьминога ему в лицо. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Кайл Мулиндер занимался каякингом в водах Тихого океана у побережья Кайкурура в Новой Зеландии, когда почувствовал внезапный удар щупалец осьминога о свое лицо. Мулиндер рассказал, что они с друзьями наблюдали за борьбой тюленя и осьминога, происходящей рядом с их каяками, после чего тюлень выпрыгнул из воды с осьминогом, зажатым в зубах.

«Мы просто сидели в лодках посреди океана, а затем появился этот огромный тюлень с осьминогом в зубах и начал меня избивать», — сказал Мулиндер. Камера, заснявшая неожиданную встречу, была прикреплена к лодке каякера. По словам Рошель Константин, профессора школы биологических наук Университета Окленда (Новая Зеландия), спортсмен, скорее всего, не был целью животного, а просто оказался рядом. А тюлень просто бросал добытого осьминога, чтобы оторвать его щупальца. Подобное поведение ранее не раз описывалось учеными, наблюдающими за тюленями и дельфинами.

«Я видела тюленей, делающих это, ранее, просто обычно на пути не попадается человек, — пояснила биолог в интервью Usa Today. – Это отличная пища, особенно когда попадается большая особь, как на видео».