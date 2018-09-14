SpaceX нашла первого туриста для полета вокруг Луны

Компания SpaceX объявила, что выбрала первого туриста, который облетит луну на ракете Big Falcon Rocket (BFR). Об этом говорится на сайте компании.

«SpaceX выбрала первого в мире пассажира, который облетит Луну на борту ракеты-носителя BFR», — говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что только 24 человека в истории побывали на Луне, последний раз — в ходе миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

SpaceX пообещала рассказать, кто именно полетит к Луне, в понедельник, 17 сентября.

В июне сообщалось, что SpaceX отложила первый туристический полет к Луне до середины 2019 года.