США включили российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список

Министерство торговли США включило российский НИИ молекулярной электроники в свой санкционный список как организацию, которая не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что официально соответствующий документ будет опубликован 4 сентября. В ведомстве США считают, что российский НИИ молекулярной электроники «не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США». Включение организации в американский санкционный список подразумевает, что США не смогут совершать с ней торговые операции.

27 августа вступил в силу новый пакет американских санкций против России. США ввели новые антироссийские санкции за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.