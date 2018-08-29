Источник сообщил о скором увольнении главного конструктора «Союза-5» из РКК «Энергия»

Главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин, который занимается разработкой ракеты-носителя «Союз-5», покинет корпорацию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из источников, Радугину предложили покинуть пост в связи со срывом проекта по созданию разгонных блоков «ДМ-03» для ракет «Протон». Оба пуска этих блоков закончились авариями.

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Другой источник агентства заявил, что конструктор уже нашел новую работу, которая тоже связана с проектированием космических систем.

Ранее сообщалось, что суд арестовал двух фигурантов дела о хищениях в РКК «Энергия».