Источник: Россия может использовать модули от МКС для окололунной станции

Россия может приостановить строительство своего сегмента на Международной космической станции (МКС) и использовать еще не запущенные модули в создании международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В связи с тем что эксплуатацию МКС планируется завершить в 2024 году, а российский сегмент до сих пор не достроен, высказываются предложения завершить его создание в текущей конфигурации, а заказанные модули использовать для расширения российского участия в проекте Lunar Orbital Platform — Gateway», — сказал источник.

Реклама

Он отметил, что речь идет об узловом модуле, у которого имеются шесть портов для стыковки, и научно-энергетическом модуле. Последний, по его словам, мог бы «существенно» расширить пространство на окололунной станции.

Ранее ученые порекомендовали Роскосмосу перенести запуск первой за много лет автоматической станции «Луна-25» на 2021 год.