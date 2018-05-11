Бур и систему навигации для российской лунной миссии заменят отечественными аналогами

Европейские бурильная установка и навигационная система для российской лунной посадочной станции «Луна-27» будут заменены на отечественные аналоги, передает РИА «Новости» проект решения Совета РАН.

«НПО Лавочкина с учетом результатов дополнительного эскизного проектирования 2017 года продолжить в рамках опытно-конструкторской работы «Луна-Ресурс-1» [посадочный аппарат] разработку российской системы высокоточной и безопасной посадки и российского грунтозаборного устройства», — говорится в проекте решения Совета РАН.

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Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов поддержал позицию Совета по замене данных компонентов российскими аналогами.

Ранее сообщалось, что ученые порекомендовали перенести миссию «Луна-25» на 2021 год. В Роскосмосе высказались против этого предложения.