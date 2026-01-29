Размер шрифта
Долина рискует потерять 150 млн рублей в 2026 году

Эксперт по недвижимости Гришковец предупредил Долину о потере 150 млн в 2026
Сергей Бобылев/РИА Новости

Певица Лариса Долина может потерять более 150 миллионов рублей в 2026 году. Об этом сообщил изданию «Абзац» эксперт по недвижимости Марк Гершкович.

Как сообщают СМИ, Долина владеет двумя квартирами в Латвии — двухкомнатной и четырехкомнатной, которые расположены в премиальном жилом комплексе Amber Rezidence, и двумя земельными участками. Гершкович считает, что рыночная стоимость зарубежной недвижимости народной варьируется от 950 тыс. до 1,2 млн евро, что при нынешнем курсе — 86,7 до 109 млн рублей. Однако певица рискует потерять имущество в Латвии из-за вступивших в силу с января изменений в законодательстве.

«Два участка земли в элитных районах с доступом к коммуникациям — от 500 до 800 тысяч евро (от 45,6 до 73 млн рублей — «Газета.Ru»)», — добавил эксперт.

Также «Абзац» напоминает, что народной артистке России может грозить штраф в размере порядка 50 млн рублей на фоне иска о захвате берега у общественного ручья, который расположен на ее участке в Подмосковье.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Ранее стало известно, что в Пскове отменили концерт Дмитрия Колдуна.
 
