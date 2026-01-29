Размер шрифта
Общество

Уставшая от крика ребенка работница детсада залила ему в рот средство для прочистки труб

Во Франции судят няня, которая вылила щелочь в рот 11-месячному ребенку
Павел Львов/РИА Новости

Во Франции судят няню, которая отравила ребенка чистящим средством. Об этом сообщает Le Figaro.

Перед судом присяжных предстала 27-летняя Мириам Жауэн, она работала помощницей по уходу за детьми в частном детском саду в Лионе и 22 июня 2022 года отравила 11-месячную Лизу, когда та расплакалась. Няня заставила ее выпить большое количество средства для прочистки канализации Destop, вызвавшего химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов. Врачам не удалось спасти девочку, чья дыхательная и пищеварительная системы были сильно обожжены.

Женщина, имевшая специальную квалификацию для работы с детьми младшего возраста, призналась, что хотела заставить Лизу замолчать, но утверждает, что не подозревала о серьезных последствиях употребления Destop. В день трагедии она осталась с детьми одна и жаловалась на усталость и перегрузку обязанностями. В этом детсаду, столкнувшемся с «хронической нехваткой персонала», девушка проработала всего несколько недель.

«Я искренне сожалею, никогда не хотела такого», — заявила подсудимая, утирая слезы перед присяжными.

Суд установил, что няня страдает умственной отсталостью и склонностью к мифомании. Мириам была признана «непригодной» для работы с детьми, но следователи уверены, она прекрасно знала, какую опасность несет едкий натрий, который она влила в рот младенцу. Жауэн грозит пожизненное за умышленную расправу над ребенком.

Ранее домработница подлила отраву в бутылочку с молоком для ребенка хозяев.
 
