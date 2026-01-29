Размер шрифта
Общество

В Тюменской области произошла массовая вспышка кишечной инфекции у детей

Baza: в тюменском селе 116 детей заболели кишечной инфекцией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Тюменской области зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Эпицентром заболевания стало село Онохино. По информации издания, в больницу был доставлен один ребенок, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Остальным 115 заболевшим школьникам предоставляется амбулаторное лечение.

Для оказания помощи населению и сдерживания дальнейшего распространения инфекции в село Онохино направлены сотрудники регионального департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. В настоящее время проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Кроме того, местными властями организована работа телефонной «горячей линии» для оперативного реагирования на появление новых случаев заболевания.

До этого кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал «Газете.Ru», что выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах. Поэтому употребление даже чистого на вид снега грозит кишечными инфекциями.

Ранее кафе «Оливье» в Архангельске закрыли на 90 дней из-за острой кишечной инфекции у детей.
 
