В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат

С 1 февраля в России будут проиндексированы на уровень инфляции более 40 социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых государством. О таком решении заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«С 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года», — уточнил он.

Мишустин отметил, что такая мера коснется миллионов россиян — семей с детьми, Героев России, Героев Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью.

Кроме того, единовременное пособие по рождению ребенка будет увеличено до 28,5 тыс. рублей. Выплаты женщинам, которые были удостоены звания «Мать-героиня» вырастут до 76, 5 тысяч рублей.

До этого Мишустин рассказал, что в первом квартале текущего года правительство Российской Федерации направит около 4 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение жителей Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.