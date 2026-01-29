Размер шрифта
Общество

Жителя Тулы осудили за финансирование ВСУ

Суд приговорил жителя Тулы к 12,5 года колонии за государственную измену
Тульский областной суд

Жителя Тулы осудили на 12,5 года по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба Тульского областного суда в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что фигурантом оказался 32-летний Давыд В. Россиянин после начала специальной военной операции (СВО) оказал финансовую помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ.

По данным следствия, мужчина со своей банковской карты посредством криптообменника переводил средства на электронный кошелек, который использовали представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спецслужб этой страны. Поступающие на кошелек деньги тратились на оружие, амуницию, обмундирование и иное снаряжение. В пресс-службе подчеркнули, что Давыд В. при совершении преступления осознавал общественную опасность своих действий.

«Приговором суда В. назначено 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в публикации.

Кроме того, свобода жителя Тулы будет ограничена на один год после того, как он выйдет из колонии.

Ранее жительницу Крыма осудили за перевод денег в качестве пожертвования ВСУ.
 
